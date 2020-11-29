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29 ноября 23:37
автор: Виктор Шарафудинов

Бывший полузащитник сборной Сенегала Папа Буба Диоп умер в возрасте 42 лет

Один из лучших игроков чемпионата мира 2002 года страдал от заболевания периферийной нервной системы.

Экс-футболист сборной Сенегала Папа Буба Диоп скончался в Париже в возрасте 42 лет.

Печальную новость сообщил твиттер французского клуба «Ланс», за который Диоп выступал с 2002 по 2004 годы. Бывший спортсмен долго страдал от редкого заболевания периферийной нервной системы.

Диоп стал известен на весь мир 31 мая 2002 года, когда поразил ворота сборной Франции в матче открытия чемпионата мира. Команда Сенегала, до того никогда не выступавшая на Мундиалях, обыграла действующих чемпионов мира и Европы со счетом 1:0 и впоследствии дошла до четвертьфинала.

На ЧМ-2002 в Корее и Японии Диоп также сделал дубль в матче Сенегал – Уругвай (3:3), а всего сыграл за команду своей страны 63 матча, забив 11 мячей.

На клубном уровне он выступал на позиции опорного полузащитника за сенегальский «Диараф», швейцарские «Верей», «Ксамакс» и «Грасхопперс», французский «Ланс», английские «Фулхэм», «Портсмут», «Вест Хэм» и «Бирмингем», а также за греческий АЕК.

Профессиональную карьеру Диоп завершил в 2013 году.

источник: ФК «Ланс»
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