Павел Худяков: Никаких подвижек с выплатами в «Тамбове» нет

– Пока никаких подвижек с выплатами нет. Мы уже разговаривали с РПЛ, они пытаются нам как-то помочь, но финансовой помощи они оказать нам никак не могут. Только если есть какие-то рычаги у Прядкина в отношении губернатора. Мы на это надеемся, ждем ответа, – цитирует Худякова Sport24.

Ранее сообщалось о том, что игроки тамбовской команды будут бойкотировать матч 17-го тура РПЛ со «Спартаком», если не будет решен вопрос с долгами по зарплатам. Игра должна состояться 5 декабря.

На данный момент подопечные Сергея Первушина занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков.