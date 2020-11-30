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30 ноября 14:10

Олег Матыцин: Я бы не рассматривал вопрос легионеров в РПЛ как ключевой в развитии нашего футбола

Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос о том, стоит ли руководителям Российской футбольного союза по окончании текущего сезона обсудить изменение формата лимита на легионеров.

– Наверное, есть смысл задуматься об этом. Уверен, что результаты выступления в еврокубках и сборной будут предметом серьезного анализа РФС, наблюдательного совета. Но я бы не рассматривал только вопрос легионеров как некий ключевой элемент успеха или неуспеха развития российского футбола. Мы должны ориентироваться на национальный компонент, на российскую систему, – цитирует Матыцина «РИА Новости».

Отметим, что в данный момент российские команды могут заявлять на матчи РПЛ восемь легионеров.

После четырех туров в Лиге чемпионов и Лиге Европы команды, представляющие Россию, не одержали еще ни одной победы – «Локомотив» и ЦСКА набрали три очка, оба сыграв по три раза вничью, а «Краснодар» и «Зенит» имеют в своем активе по одному очку.

источник: «РИА Новости»
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