Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч между «Брюгге» и «Зенитом»

Отмечается, что главным судьей игры с участием российской команды назначен турецкий специалист Сердас Гезюбююк. Его помощниками станут голландцы Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Четвертый арбитр – Аллард Линдзут, также представляющий Нидерланды.

Матч между клубами состоится 2 декабря в Бельгии. Начало встречи – в 23:00 мск. После четырех туров подопечные Сергея Семака занимают четвертое место в турнирной таблице группы F, набрав одно очко. «Брюгге» идет на третьей строчке с четырьмя очками.