Олег Матыцин: Начиная со следующего сезона в РПЛ будет введена система идентификации болельщиков

– В прямом виде того Fan ID, который был на ЧМ-2018, не будет. Однако контроль за допуском на стадионы – очень важный элемент безопасности, поэтому он определен в Стратегии развития физкультуры и спорта до 2030 года. Думаю, что со следующего сезона эта система будет введена только в футболе. Сейчас все на стадии утверждения и согласования, – сказал Матыцин во время общения с журналистами.

Напомним, что система Fan ID была задействована на двух турнирах – Кубке конфедерации-2017, а также чемпионате мира-2018.

Ранее директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин заявил, что после введения Fan ID болельщики, которым запрещено посещать cтадионы, могут быть амнистированы.