«Зенит» примет «Урал» при пустых трибунах, а «Боруссию» - в присутствии болельщиков

Матч 17-го тура РПЛ «Зенит» - «Урал», запланированный на 5 декабря, пройдет при пустых трибунах.
Пресс-служба клуба сообщает, что данное решение принято в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга.
При этом болельщики смогут посетить матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии», намеченный на 8 декабря. На сайте клуба сообщается, что «по важному международному матчу принято исключительное решение — провести его со зрителями в соответствии с квотой регламента УЕФА».
«Зенит» сыграет с «Уралом» при закрытых трибунах, матч с «Боруссией» пройдет со зрителями.— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) November 30, 2020
Подробности: https://t.co/VCgvGHrC2R#ЗенитУрал #ЗенитБоруссия pic.twitter.com/1tuwfIfKT8