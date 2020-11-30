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30 ноября 18:17
автор: Юрий Нечаев

Дмитрий Комбаров: Инициатором моего ухода из «Спартака» был не Каррера, а агенты

Защитник провел за красно-белых 274 матча.

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о своем уходе из «Спартака» в июле 2019 года.

— Тогда уже начались эти агентские игры. Каррера подпустил к себе людей, у которых была одна цель: заработать денег любыми способами. В тот день мы сидели у Глушака в гостях за одним столом. Внезапно ему позвонил Гурцкая, который вместе с Трабукки и работал с Каррерой. Гурцкая не знал, что я рядом с Глушаком, и сказал ему, мол, поговори с Комбаровым, потому что Каррера не хочет, чтобы он играл в «Спартаке». Хотя я сейчас понимаю, что это не Каррера был инициатором, а именно агенты, их игры.

— Почему ты сам не подошел к Каррере и не спросил: «Массимо, от вашего имени звонят и говорят, что я не нужен. В чем дело?»
— А зачем мне к нему подходить? С какого-то момента Каррера не управлял вообще ничем. Он говорил голосом людей, которые хотели бабла заработать. Да, конечно, я мог к Каррере подойти. Но я понимал — это то же самое, что со столбом разговаривать, - рассказал футболист в интервью Sport24.ru.

Напомним, Дмитрий Комбаров перешел в «Спартак» в 2010 году. Всего за красно-белых он провел 274 матча, забил 27 голов и отдал 44 результативные передачи.

В сезоне-2016/17 защитник вместе с командой выиграл чемпионат и Суперкубок страны, а в июле 2019 года перешел в «Крылья Советов».

источник: Sport24.ru
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