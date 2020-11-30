Лев не будет уволен с должности главного тренера сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев сохранит свой пост, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

30 ноября состоялась встреча членов Президентского комитета DFB с генеральным менеджером Бундестим Оливером Бирхоффом и Левом. Члены исполкома сошлись во мнении, что штаб сборной работает качественно, и что одиночный провал в матче с Испанией (0:6 в Лиге наций) не должен служить мерилом общего уровня работы национальной команды и ее тренера.

Напомним, Лев был назначен главным тренером сборной Германии в 2006 году. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира-2014 и Кубок конфедераций-2017. Также в активе немцев серебро Евро-2008 и бронза ЧМ-2010, Евро-2012 и 2016.

При этом на мировом первенстве-2018 в России Германия не вышла из группы, а минувший розыгрыш Лиги наций завершила на втором месте в своем квартете, уступив в последнем туре Испании 0:6.