Голландец Гезюбююк назначен главным арбитром матча Лиги чемпионов «Брюгге» - «Зенит»

Голландец Сердар Гезюбююк назначен главным арбитром матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» - «Зенит», сообщает пресс-служба УЕФА.
Помогать ему будут Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер, резервный судья — Аллард Линдхаут. VAR— Деннис Хиглер, АVAR — Бас Нейхейс. Все арбитры представляют Нидерланды.
Добавим, что после четырех туров в группе F лидирует дортмундская «Боруссия», набравшая девять очков. Следом расположились «Лацио» (8), «Брюгге» (4) и «Зенит» (1).
В матче первого круга в Санкт-Петербурге сильнее оказался бельгийский клуб со счетом 2:1.
Встреча «Брюгге» — «Зенит» состоится 2 декабря. Начало игры в 23.00 по московскому времени.