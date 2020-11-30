Антон Миранчук тренируется в общей группе перед матчем против «Зальцбурга» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук работает в общей группе перед матчем пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга».
Пресс-служба железнодорожников в твиттере опубликовала несколько фотографий с тренировки, на которых видно, что хавбек готовится к игре вместе с партнерами.
#ЛокоЗальцбург – уже завтра ✨— «Локомотив» (@fclokomotiv) November 30, 2020
Билеты ещё можно приобрести на https://t.co/hL8mbzik7X 🎫#UCL pic.twitter.com/nne1RkjtHx
Ранее в понедельник в ряде СМИ появилась информация о том, что Миранчук заразился коронавирусом.