Антон Миранчук тренируется в общей группе перед матчем против «Зальцбурга» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук работает в общей группе перед матчем пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

Пресс-служба железнодорожников в твиттере опубликовала несколько фотографий с тренировки, на которых видно, что хавбек готовится к игре вместе с партнерами.

Ранее в понедельник в ряде СМИ появилась информация о том, что Миранчук заразился коронавирусом.