«Лестер» на своем поле проиграл «Фулхэму»

В матче 10-го тура АПЛ «Лестер» на своем поле уступил «Фулхэму» со счетом 1:2.

В первом тайме в составе лондонского клуба отличились Адемола Лукман и Иван Кавалейру, реализовавший пенальти. После перерыва Харви Барнс отыграл один мяч, но большего хозяевам добиться не удалось.

«Дачники» набрали семь очков и поднялись на 17-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» расположился на четвертой позиции (18).

В следующем туре обе команды сыграют 5 декабря на выезде. «Фулхэм» встретится с «Манчестер Сити», а «Лестер» - с «Шеффилдом».

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10-й тур