Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Англии по футболу.
Центральными можно назвать противостояния команд, выступающих в АПЛ: «Арсенал» - «Ньюкасл» и «Астон Вилла» -»Ливерпуль».
Отдельно отметим матч с участием лидера чемпионата Англии «Тоттенхэма». Команда Жозе Моуринью отправится в гости к клубу «Марин», выступающему в восьмом по силе английском дивизионе.
В результате жеребьевки в третьем раунде Кубка Англии сыграют:
«Хаддерсфилд» — «Плимут»
«Саутгемптон» — «Шрусбери Таун»
«Чорли» — «Дерби Каунт»
«Марин» — «Тоттенхэм»
«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»
«Стокпорт» — «Вест Хэм»
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»
«Стивенэйдж» — «Суонси Сити»
«Эвертон» — «Рутерхэм»
«Ноттингем Форест» — «Кардифф Сити»
«Арсенал» — «Ньюкасл»
«Барнсли» — «Транмир»
«Бристоль Роверс» — «Шеффилд Юнайтед»
«Канви Айленд»/»Борхэм Вуд» — «Милуолл»
«Блэкберн» — «Донкастер»
«Викомб» — «Престон Норт Энд»
«Кроули Таун» — «Лидс»
«Бернли» — «МК Донс»
«Бристоль Сити» — «Портсмут»
«КПР» — «Фулхэм»
«Астон Вилла» — «Ливерпуль»
«Брентфорд» — «Мидлсбро»
«Манчестер Сити» — «Бирмингем Сити»
«Лутон Таун» — «Рединг»
«Челси» — «Моркамб»
«Эксетер Сити» — «Шеффилд Уэнсдей»
«Норвич» — «Ковентри»
«Блэкпул» — «Вест Бромвич»
«Ньюпорт» — «Брайтон»
«Челтенхэм» — «Мансфилд».