«Первая пятерка»: Мусаев и Яременко выбирают Уткина, Талалаев и Безъязычный – Евгеньева

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев на первую строчку поставил полузащитника «быков» Даниила Уткина. Также в пятерку вошли хавбек «Уфы» Артем Голубев, защитник ЦСКА Игорь Дивеев, игрок средней линии «Ростова» Данил Глебов и защитник «Динамо» Роман Евгеньев.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выделил «красно-белых» – защитника Павла Маслова и полузащитника Наиля Умярова. Замкнули пятерку Даниил Уткин, Данил Глебов и хавбек «Локомотива» Станислав Магкеев.
Андрей Талалаев, возглавляющий «Терек», распределил номинантов следующим образом: 1. Роман Евгеньев, 2. Даниил Уткин, 3. Данил Глебов.
Попутно упомянем и о том, как голосовали представители «Советского спорта». Главный редактор Николай Яременко расставил свою пятерку так: Даниил Уткин, Игорь Дивеев, Наиль Умяров, Роман Евгеньев, Данил Глебов.
Координатор отдела футбола Алексей Безъязычный сделал выбор иначе: Роман Евгеньев, Константин Марадишвили, Игорь Дивеев, Наиль Умяров, Павел Маслов