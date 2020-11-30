Брендан Роджерс: «Фулхэм» заслужил победу над «Лестером»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс считает, что его команда заслуженно уступила «Фулхэму» в матче 10-го тура АПЛ.

«Первый тайм был разочаровывающим — мы были не очень хороши во всех отношениях. Во второй половине мы были немного лучше, но не проявили достаточно креатива в завершающей стадии. «Фулхэм» заслужил победу. Такие вечера, как этот, показывают молодость команды. У меня много работы.

У нас были отличные выступления в первых 10 турах, но теперь нам нужно будет перезагрузиться и снова продолжить бороться за победу в каждом матче», — приводит слова специалиста BBC.

Напомним, в понедельник «Лестер» на своем поле проиграл «Фулхэму» со счетом 1:2.

«Дачники» набрали семь очков и поднялись на 17-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» расположился на четвертой позиции (18).