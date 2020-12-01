Диего Симеоне: Возможно, Суарес сможет сыграть против «Баварии»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что Луис Суарес сможет сыграть против мюнхенской «Баварии» в Лиге чемпионов, если в день матча сдаст отрицательный тест на коронавирус.

«Этот вирус странный, – цитирует вчерашнюю пресс-конференцию Симеоне издание AS. – Возможно, завтра будет отрицательный результат и он сможет сыграть. Суарес тренируется и хочет помочь команде. Придется подождать, чтобы увидеть, что произойдет.

Вчера я разговаривал с ним, он чувствовал себя хорошо, хотел быть с командой. Главное, чтобы он был в порядке».

Суарес сдал положительный тест на COVID-19, находясь в сборной Уругвая, и пропустил последние три матча мадридского клуба.

Игра пятого тура Лиги чемпионов «Атлетико» – «Бавария» состоится сегодня 1 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени. В 20:55 в Москве начнется другая встреча группы A «Локомотив» – «Зальцбург».