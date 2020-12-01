Кике Сетьен: «Барселона» не компенсировала мне досрочное увольнение

Бывший главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о причинах, которые побудили его подать в суд на каталонский клуб.

«Барса» не компенсировала мне досрочное увольнение и ничего не предлагала, – цитирует Сетьена Marca. – Они даже не позвонили мне, чтобы сказать, что я отстранен от работы».

Сетьен возглавил сине-гранатовых 13 января нынешнего года после увольнения Эрнесто Вальверде, а 17 августа было объявлено о его отставке.

Под руководством экс-тренера «Бетиса» каталонцы заняли второе место в чемпионате Испании, уступив в борьбе за титул «Реалу», а в четвертьфинале Лиги чемпионов проиграли «Баварии» со счетом 2:8.