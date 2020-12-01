Рауль Хименес сделал первое заявление после операции по поводу перелома костей черепа

Рауль Хименес опубликовал в твиттере первое заявление после операции на черепе.

«Спасибо за ваши сообщения со словами поддержки. Буду под наблюдением и надеюсь скоро вернуться на поле», – написал нападающий «Вулверхэмптона».

29 ноября «Арсенал» дома проиграл «Вулверхэмптону» со счетом 1:2 в матче десятого чемпионата Англии. На пятой минуте Хименес и защитник «канониров» Давид Луис столкнулись головами. Мексиканец покинул поле на носилках в кислородной маске. В больнице ему диагностировали перелом костей черепа.