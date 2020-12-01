Андреас Ульмер: Победа над «Локомотивом» – единственно возможный положительный исход

Защитник «Ред Булл Зальцбург» Андреас Ульмер поделился ожиданиями от выездного матча против «Локомотива».

«Для нас это ключевой матч. Мы должны думать только о себе и добиться максимального результата, чтобы продолжить выступление в Европе. Победа – единственно возможный положительный исход», – цитирует Ульмера официальный сайт УЕФА.

Матч «Локомотив» – «Зальцбург» состоится сегодня в Москве и начнется в 20:55. 21 октября соперники сыграли в Австрии вничью 2:2.

В группе A уже гарантировала себе первое место «Бавария», набрав 12 очков. У «Атлетико» пять очков, у «Локомотива» – три, а у «Зальцбурга» – одно.