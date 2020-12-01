Червиченко собирается подать в суд на Сычева

Бывший президент и владелец «Спартака» Андрей Червиченко сообщил о том, что намерен подать в суд на экс-футболиста Дмитрия Сычева за клевету.

«Он спрятался, отморозился, телефоны повыключал, – рассказал Червиченко в интервью «РИА Новости». – Достойное поведение мужчины. Мои ребята все сбросили ему на WhatsApp. Никаких ответов не последовало. Подаем в суд. Это раньше можно было спрятаться, а теперь суд должен его найти через паспортный стол. Я его по этой части до конца буду доставать. И заставлю его заплатить. Найдем его место жительства. Пускай суд рассудит нас. Сможет доказать, что я не прав, тогда я буду отвечать».

В 2002 году Сычев провел за «Спартак» 18 матчей, забив десять мячей, а затем со скандалом разорвал контракт и впоследствии стал игроком французского «Марселя».

В то время президентом московского клуба был Червиченко.