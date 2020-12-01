Бывший капитан «Атлетико» Габи завершил карьеру в 37 лет

Экс-капитан мадридского «Атлетико» Габи на своей странице в инстаграме объявил о том, что завершает профессиональную карьеру.

«Когда я только начинал заниматься футболом, то даже представить себе не мог, что мои мечты сбудутся, – написал Габи. – А сегодня настал день, когда я завершаю карьеру футболиста.

Хочу поблагодарить всех людей, которые были частью этого пути, всех моих партнеров, тренеров, сотрудников всех моих команд и, конечно же, мою семью и друзей, за то, что они никогда не позволяли мне падать духом в трудные моменты.

Я благодарен футболу за предоставленную возможность остаться в памяти многих людей. Без сомнения, это величайшее наследие, которое я приобрел.

Теперь мне нужно позаботиться о себе. Спасибо вам всем!»