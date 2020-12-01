«Ньюкасл» в полном составе ушел на карантин из-за коронавируса

The Guardian сообщает, что «Ньюкасл» в полном составе ушел на карантин после того, как коронавирус обнаружили у четырех футболистов и одного сотрудника тренерского штаба.

Тренировочная база была клуба закрыта. В этой ситуации вполне возможен перенос матча «Астон Вилла» – «Ньюкасл», который по календарю должен пройти в Бирмингема 4 декабря.

После 10 туров команда Стива Брюса занимает 13-е место, набрав 14 очков. 27 ноября «сороки» в гостях обыграли «Кристал Пэлас» со счетом 2:0.