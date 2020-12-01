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01 декабря 11:46
автор: Виктор Шарафудинов

Егор Титов: Считаю, что «Зальцбург» – фаворит в матче против «Локомотива»

Встреча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня в Москве и начнется в 20:55 по местному времени.

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился своими ожиданиями от сегодняшнего матча «Локомотива» и «Зальцбурга».

«Интересные коэффициенты на этот матч, – цитирует Титова «Рейтинг Букмекеров». – Почти 5,0 на победу «Локомотива». Это удивляет, но с одной стороны. С другой, посмотрев тот же матч «Зальцбурга» в Мюнхене, тоже считаю, что австрийский клуб – фаворит. Он очень здорово понимает, как распоряжаться мячом, как атаковать, как строить нападение. Вот без мяча «Зальцбург» не очень хорош, теряется. В этом шанс «Локомотива».

Учитывая, в каком стиле играет «Локомотив» все последнее время, я не жду обилия голов. В первую очередь команда Николича стремится организованно и четко сыграть сзади. «Атлетико» со своей атакой только один мяч забил. «Бавария» испытывала проблемы. И сам «Локомотив» в нападении не преуспевает. Есть Зе Луиш, Эдер, Миранчук, Крыховяк. Но голов мало. Две последние игры по 0:0. До этого выиграли 1:0, но забили с пенальти.

Предполагаю, что даже в этой встрече «Локомотив» сыграет от обороны, перекроется и будет ждать шанса. В плане борьбы за выход в Лигу Европы ничья – хороший вариант для железнодорожников.

Я поставлю на «тотал меньше 2,5 мяча». Не даст «Локомотив» много свободы австрийцам».

21 октября «Зальцбург» и «Локмотив» сыграли в Австрии вничью 2:2.

В группе A уже гарантировала себе первое место «Бавария», набрав 12 очков. У «Атлетико» пять очков, у «Локомотива» – три, а у «Зальцбурга» – одно.

источник: «РБ-Спорт»
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