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01 декабря 12:11
автор: Виктор Шарафудинов

Константин Генич: «Зенит» отправляется в Брюгге, чтобы залечь на дно. Расклады не в его пользу

Встреча пятого тура Лиги чемпионов состоится в среду 2 декабря.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич предположил, что «Зенит» сможет не проиграть в выездной встрече против «Брюгге» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Пятый тур Лиги чемпионов. «Зенит» отправляется в «Брюгге», чтобы там залечь на дно, – цитирует Генича «РБ-Спорт». – Как бы это банально не звучало, и может быть мне не стоило это говорить, но ситуация такая, что «Зенит» на последнем месте и подходит к матчу с «Брюгге» с таким количеством проблем, что предположить это в конце ноября было очень сложно. Не сыграет Дзюба, есть проблемы у Караваева, у Кругового. Пропустит игру и Ловрен, и Оздоев.

Что касается «Брюгге», то у этой команды своя история и свои расклады. Но, что может дать этот матч «Зениту»? Кроме репутационных моментов практически ничего. «Зенит» потерял все шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Еще остаются шансы на продолжение борьбы за еврокубковую весну. Но надо ли это «Зениту», учитывая плотность в чемпионате России. Может быть лучше сосредоточиться на чемпионате России и не засыпать себя этим интенсивным графиком, хотя насколько он может быть интенсивным, если влететь в первом раунде Лиги Европы.

«Зенит» понес очень много репутационных потерь в этой Лиги чемпионов. Были откровенно неудачные матчи против «Боруссии» и того же «Брюгге», хотя там 20-25 минут смотрелись неплохо. Был и неудачный матч против «Лацио». Сейчас «Зенит» должен собраться и показать, что это действительно команда, что она может сыграть достойно.

Как бы пафосно это не звучало, но флагман российского футбола, «Зенит» должен сыграть за свое честное имя. Постараться с таким ворохом проблем, которые свалились на команду, все же не проиграть «Брюгге». Нужно сыграть достойно и выстоять против «Брюгге». «Зенит» должен сыграть за Петербург, за себя, за честное имя и не проиграть «Брюгге».

Дошло до того, что на матч «Брюгге» – «Зенит» я предлагаю ставку на то, что «Зенит» не проиграет. Букмекеры не верят в «Зенит». Его победа оценивается выше тройки. Расклады не в пользу «Зенита», но если питерцы соберутся и сыграют тактически грамотно, то могут и не проиграть «Брюгге». Мой прогноз на этот матч – «Зенит» не проиграет за 1,70».

Матч «Брюгге» – «Зенит» состоится в Бельгии 2 декабря и начнется 23:00 по московскому времени.

20 октября чемпион России проиграл бельгийскому клуб дома 1:2. В данный момент занимает в группе F третье место, имея четыре очко, а «Зенит» – четвертое, набрав лишь одно. У команды Сергея Семака уже нет шансов на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

источник: «РБ-Спорт»
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