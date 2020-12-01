Далер Кузяев: Постараемся с «Брюгге» играть агрессивно с первых минут

Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев пообщался с журналистами накануне выездного матча Лиги чемпионов против «Брюгге».

«Лига Чемпионов – это праздник, самый престижный турнир в Европе, – приводит слова Кузяева «РИА Новости». – Рады, что участвуем в нем. Едем в Бельгию с боевым настроем. Нас ждет непростая игра. В начале первого матча с «Брюгге» мы действовали немного пассивно. Только после пропущенного мяча стали играть в атакующий футбол. Нельзя повторить это завтра. Нам необходимы очки. Постараемся играть агрессивно с первых минут».

Матч «Брюгге» – «Зенит» состоится 2 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени. 20 октября петербургская команда уступила бельгийцам на своем поле со счетом 1:2.

У «Зенита» уже нет шансов пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, но петербуржцы еще могут опередить «Брюгге» в борьбе за попадание в Лигу Европы.

После четырех туров у «Брюгге» – четыре очка, а у «Зенита» – одно.