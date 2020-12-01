Реми Кабелла: «Ренн» переживает спад, и «Краснодар» должен этим воспользоваться

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла поделился мнением о французском «Ренне», с которым «быки» сыграют в среду в Лиге чемпионов.

«Я плотно слежу за французским чемпионатом. «Ренн» хорошо себя показал в прошлом сезоне. Они хорошо начали этот, но сейчас преодолевают спад, это нормально. Наш задача — воспользоваться этим завтра. «Ренн» является очень сильной командой, но этот спад может пойти на пользу. Мы должны настроиться на соперника и воспользоваться его слабыми сторонами», - цитирует футболиста Sport24.ru.

Напомним, после четырех туров в группе Е лидируют «Челси» и «Севилья», набравшие по 10 очков. В активе «Краснодара» и «Ренна» - по одному. В первом круге во Франции команды сыграли вничью 1:1.

Добавим, что «быки» примут «Ренн» завтра, 2 декабря. Встреча начнется в 20:55 мск.