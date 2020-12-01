Алаба перейдет в «Челси» в статусе свободного агента

Защитник «Баварии» Давид Алаба близок к переходу в лондонский «Челси», сообщает As.

По информации источника, стороны уже договорились об условиях личного контракта и летом австриец присоединится к английскому клубу в качестве свободного агента.

Напомним, Алаба перешел в систему «Баварии» в 2008 году. Всего за мюнхенцев он провел 399 матчей, забил 32 гола и отдал 49 результативных передач.

Вместе с «Баварией» 28-летний защитник выигрывал Лигу чемпионов (2 раза), чемпионат Германии (9), Кубок (6) и Суперкубок страны (5), а также Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.