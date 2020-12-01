Зинедин Зидан: Матч против «Шахтера» - самый важный для «Реала» на данный момент

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера».

«Я вижу огромное желание у наших игроков. У нас сложный сезон, много травмированных футболистов. Но с желанием нет никаких проблем. Игроки знают, цвета какого клуба они защищают. Выступать в таком клубе - это большая честь.

Все зависит от нас. Осталось два финала. Будущие соперники довольно неплохие. Завтрашний матч - самый важный, это важнейшие три очка на сегодняшний день», - цитирует французского специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, после четырех туров турнирную таблицу группы В возглавляет менхенгладбахская «Боруссия», набравшая восемь очков. Следом расположились «Реал» (7), «Шахтер» (4) и «Интер» (2).

Добавим, что в матче первого круга украинский клуб обыграл мадридцев в Испании со счетом 3:2.