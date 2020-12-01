Эрик тен Хааг: «Аякс» постарается сыграть против «Ливерпуля» в свой футбол

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хааг считает, что в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» для его команды самое главное - это сосредоточиться на своей игре.

«Может получиться так, что ничьей на «Энфилде» нам для выхода из группы не хватит. Будем следить за ходом матча в Италии. Но самое главное для нас - сосредоточиться на своей игре.

Мы должны играть в свой футбол, что и попробуем сделать. Конечно, давление будет огромным. Очень важно дорожить мячом и воспользоваться тем пространством, которое будет за защитной линией соперника», - приводит слова наставника пресс-служба УЕФА.

Напомним, «Ливерпуль» является лидером группы D, набрав девять очков в четырех матчах. У «Аякса» и «Аталанты» по семь очков, у «Мидтьюлланда» - ноль.

1 декабря мерсисайдцы примут голландский клуб, а датчане сыграют в гостях в Италии.