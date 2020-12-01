Стадион «Наполи» переименуют в честь Марадоны к ближайшему домашнему матчу

Домашняя арена «Наполи» «Сан-Паоло» будет переименована в честь Диего Марадоны уже в ближайшее время.

Tuttonapoli.net, ссылаясь на мэра Неаполя Луиджи де Маджистриса, сообщает, что решение будет утверждено в ближайшую пятницу на совете города.

Добавим, что 10 декабря в рамках Лиги Европы «Наполи» на своем поле примет «Реал Сосьедад», а в чемпионате Италии 13-го числа, также на домашней арене, встретится с «Сампдорией».

Марадона выступал за клуб из Неаполя с 1984 по 1991 год. Всего за команду он провел 259 матчей, в которых забил 115 голов и отдал 29 результативных передач.

Вместе с «Наполи» аргентинец дважды выиграл чемпионат Италии, взял Кубок и Суперкубок страны и Кубок УЕФА.