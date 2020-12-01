Тренер «Брюгге»: Играть на ничью с «Зенитом» мы не имеем права

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман поделился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

- Очень хорошо, что мы пока выглядим фаворитами в борьбе за третье место и путевку в Лигу Европы. Но играть на ничью мы не имеем права. Весь матч обороняться, а потом пропустить и побежать отыгрываться гораздо сложнее, чем атаковать, повести в счете и пытаться отстоять свое преимущество, - приводит слова Клемана пресс-служба УЕФА.

Матч «Брюгге» – «Зенит» состоится 2 декабря в Бельгии на стадионе «Ян Брейдель» и начнется в 23:00 по московскому времени.