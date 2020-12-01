Оле-Гуннар Сульшер: «МЮ» ставит перед собой задачу обыграть «ПСЖ» и занять первое место в группе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что его команда рассчитывает в среду обыграть «ПСЖ», чтобы гарантировать себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Чем быстрее удается выйти в плей-офф - тем лучше. Мы очень хотим занять первое место в группе. Будем придерживаться своего стиля, попробуем остро атаковать и надежно защищаться против очень сильного соперника. Повторюсь, ставим перед собой задачу выиграть завтра и занять первое место в группе», - цитирует норвежца пресс-служба УЕФА.

Напомним, «МЮ» возглавляет группу Н, набрав девять очков после четырех туров. В активе «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» по шесть очков, у «Истанбул Башакшехир» - три.

Добавим, что в первом круге манкунианцы в гостях обыграли парижан со счетом 2:1.