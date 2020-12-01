Андреа Пирло: Хотел бы видеть от «Ювентуса» более стабильную игру

Главный тренер «Ювентуса» поделился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо».

- Нужно подходить с одинаковым настроем к каждому матчу - в Италии и на европейской арене. Конечно, я бы хотел видеть от команды более стабильную игру. Но это нормальная ситуация, для решения такой задачи нужно время, - приводит слова Пирло пресс-служба УЕФА.

Матч между «Ювентусом» и «Динамо» состоится завтра в Италии и начнется в 23:00 по московскому времени.