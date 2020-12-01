Сергей Ребров: «Барселона» в любом составе остается конкурентоспособной командой

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Барселона» приехала в Киев практически вторым составом, но все равно была очень сильна. Кто бы у них не играл, они остаются конкурентоспособной командой.

Я очень рад, что в нашем составе есть три или четыре венгерских футболиста, я выбираю их не только из-за паспорта, но и по причине того, что они хорошо играют, вы можете видеть это и в сборной. «Ференцварош» и вся Венгрия могут этим гордиться», - цитирует Реброва пресс-служба УЕФА.

Напомним, «Барселона» одержала четыре победы в четырех матчах и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Ференцварош» имеет в своем активе одно очко и замыкает квартет G. Венгры продолжают борьбу с киевским «Динамо» за попадание в Лигу Европы. У украинского клуба также одно очко.

«Ференцварош» примет «Барселону» на своем поле 2 декабря.