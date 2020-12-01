Жюльен Стефан: «Ренн» летит в Краснодар с решительностью и сильной мотивацией

Главный тренер «Ренна» Жюльен Стефан поделился ожиданиями от матча против «Краснодара» в Лиге чемпионов.

«Каким бы ни был завтрашний результат, даже если он решающий для участия в Лиге Европы, клуб будет существовать и дальше. Сегодня мы вылетаем в Россию с решительностью и сильной мотивацией. Будем играть на стадионе при 10 тысячах зрителей — это большое достоинство, что в России людей пускают на стадион. Будем играть в хорошей атмосфере, хоть она и пойдет больше на пользу нашим соперникам», - приводит слова Стефана Sport24.ru.

Напомним, «Краснодар» и «Ренн» замыкают турнирную таблицу группы Е, имея в своем активе по одному очку. Обе команды лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но продолжают борьбу за право сыграть весной 2021 года в Лиге Европы.

Добавим, что «быки» примут «Ренн» завтра, 2 декабря. Встреча начнется в 20:55 мск.