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01 декабря 19:25
автор: Юрий Нечаев

Женская сборная России обыграла Турцию в отборочном матче чемпионата Европы-2022

Встреча прошла в турецком городе Манавгат.

Женская сборная России обыграла команду Турции в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года со счетом 2:1.

В составе российской команды отличились Анна Беломытцева (29-я минута) и Марина Федорова (45+1).

Таким образом, россиянки набрали 24 очка и заняли второе место в группе, пропустив вперед команду Нидерландов (27). Напрямую на Евро попадут три лучшие сборные, занявшие в группах вторые места. Остальные команды проведут стыковые матчи.

Добавим, что континентальное первенство состоится в Англии с 6 по 31 июля 2022 года.

источник: «Советский спорт»
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