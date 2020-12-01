Женская сборная России обыграла Турцию в отборочном матче чемпионата Европы-2022

Женская сборная России обыграла команду Турции в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года со счетом 2:1.
В составе российской команды отличились Анна Беломытцева (29-я минута) и Марина Федорова (45+1).
Таким образом, россиянки набрали 24 очка и заняли второе место в группе, пропустив вперед команду Нидерландов (27). Напрямую на Евро попадут три лучшие сборные, занявшие в группах вторые места. Остальные команды проведут стыковые матчи.
Добавим, что континентальное первенство состоится в Англии с 6 по 31 июля 2022 года.
источник: «Советский спорт»