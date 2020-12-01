«Рубин» до зимнего перерыва будет тренироваться в Сочи

Футболисты «Рубина» вылетели в Сочи, где будут готовиться к трем оставшимся в этом году матчам российской премьер-лиги.

«1 декабря «Рубин» отправится в Сочи, где будет готовиться к трем заключительным в этом году матчам РПЛ с «Локомотивом» (5 декабря, Москва), «Тамбовом» (13 декабря, Саранск) и «Ахматом» (17 декабря, Грозный)», - говорится в сообщении, опубликовано на официальном сайте казанской команды.

Отмечается, что сбор в Сочи было решено провести в связи с морозной погодой, которая установилась в Казани с конца ноября.