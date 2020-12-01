«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и потерял шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов

Футболисты «Зальцбурга» обыграли «Локомотив» в выездном матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу австрийского клуба, в составе которого дублем отметился Мергим Бериша (28-я и 41-я минуты), еще один мяч на счету Карима Адейеми (81). У российской команды отличился Антон Миранчук (79).

После этой игры «Зальцбург» набрал четыре очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице группы А, «Локомотив» с тремя очками занимает последнее место.

В заключительном туре железнодорожники в гостях сыграют против «Баварии», а австрийская команда на своем поле встретится с «Атлетико».

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