Марко Николич - о матче с «Зальцбургом»: Сделали все, чтобы вернуться в игру

Неудачный результат. Ничего не получилось в первом тайме. В перерыве сделали три замены, и во втором тайме команда билась. Сделали все, чтобы вернуться в игру, но пропустили гол через минуту после того, как забили. Нужно поддержать команду и готовиться к следующей игре.

У нас было много потерь в полузащите. Миранчук практически не тренировался после Мадрида. Мы получили плохие новости за день до матча. Неудачная ситуация. Нужно думать о следующей игре. У Магкеева дисквалификация перед «Рубином». Нужно думать, как строить игру против казанцев и против «Баварии», - приводит слова Николича пресс-служба «Локомотива».

Добавим, что после этой игры «Зальцбург» набрал четыре очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице группы А, «Локомотив» с тремя очками занимает последнее место.

В заключительном туре железнодорожники в гостях сыграют против «Баварии», а австрийская команда на своем поле встретится с «Атлетико».