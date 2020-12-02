Джесси Марш: Это был один из наших лучших матчей в Лиге чемпионов

- Фантастический матч. Мы очень хорошо играли с мячом и без него. Это был один из наших лучших матчей в Лиге чемпионов. Я крайне рад за Мергима Беришу. Он был терпелив и каждый день пахал на тренировках, - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА со ссылкой на Sky Austria.

Добавим, что после этой игры «Зальцбург» набрал четыре очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице группы А, «Локомотив» с тремя очками занимает последнее место.

В заключительном туре железнодорожники в гостях сыграют против «Баварии», а австрийская команда на своем поле встретится с «Атлетико».