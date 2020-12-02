Тони Кроос: Когда пропустили второй, перестали верить, что можем изменить ход матча с «Шахтером»

Полузащитник «Реала» - о поражении команды матче пятого тура Лиги чемпионов с «Шахтером» (0:2)

- Сложно смириться с исходом матча. Мы быстро забили «Интеру», и сегодня нам почти удалось сделать то же самое. Может быть, мы сыграли не так эффективно, но первый тайм нам удался. При счете 0:1 любая ошибка может дорого обойтись. Когда пропустили второй, наверное, перестали верить, что можем изменить ход матча, но старались до самого конца, - цитирует хавбека официальный сайт УЕФА.

Добавим, что после этой игры «Шахтер» набрал семь очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице группы В. «Реал», также имея в активе семь очков, расположился на третьем месте.

В заключительном туре «Шахтер» на выезде встретится с «Интером», а «Реал» дома сыграет против «Борусии» из Менхенгладбаха.