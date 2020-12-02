Зинедин Зидан: Мяч просто не хотел идти в ворота «Шахтера»

Главный тренер «Реала» прокомментировал поражение команды матче пятого тура Лиги чемпионов с «Шахтером» (0:2)

- В первом тайме мы играли очень хорошо, но забить не удалось. Мы здорово давили, хорошо играли с мячом, но мяч просто не хотел идти в ворота, а дальше все стало сложнее. Да, мы провели серию неудачных матчей, но нужно двигаться дальше. Другого выхода нет. Мы хорошо подготовились к сегодняшнему матчу, но мяч не шел в ворота. Впереди еще один матч. Мы должны выиграть его и пройти дальше, - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Добавим, что после этой игры «Шахтер» набрал семь очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице группы В. «Реал», также имея в активе семь очков, расположился на третьем месте.

В заключительном туре «Шахтер» на выезде встретится с «Интером», а «Реал» дома сыграет против «Борусии» из Менхенгладбаха.