Луиш Каштру: Мы были лучше в трех из четырех таймов против «Реала»

Главный тренер «Шахтера» подвел итоги домашнего матче группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (2:0).

- Первый тайм, возможно, был не таким, как мы этого хотели. Мы неправильно занимали некоторые позиции и ошибались. В перерыве постарались это подкорректировать. Создали несколько моментов, которые привели к голам. Кроме того, нейтрализовали моменты «Реала». Это показывает, что секретов в футболе нет. Мы были лучше в трех из четырех таймов против «Реала». Они имели превосходство только сегодня в первой половине игры, - цитирует Каштру официальный сайт УЕФА.

Добавим, что после этой игры «Шахтер» набрал семь очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице группы В. «Реал», также имея в активе семь очков, расположился на третьем месте.

В заключительном туре «Шахтер» на выезде встретится с «Интером», а «Реал» дома сыграет против «Борусии» из Менхенгладбаха.