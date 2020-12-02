«Атлетико» упустил победу в матче с «Баварией»

Футболисты «Атлетико» не смогли обыграть «Баварию» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счетом 1:1. В составе испанской команды голом отметился Жоау Фелиш (26-я минута), у немецкого клуба отличился Томас Мюллер (87, пен).

После этой игры «Атлетико» набрал шесть очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице группы А. «Бавария» с 13 очками продолжает занимать первое место.

В заключительном туре немецкая команда на своем поле сыграет против «Локомотива», а «Атлетико» в гостях встретиться с «Зальцбургом».