«Ливерпуль» обыграл «Аякс» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Футболисты «Ливерпуля» переиграли «Аякс» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Англии на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «мерсисайдцев», в составе которых голом отметился Кертис Джонс (58-я минута).

В параллельном матче группы D «Аталанта» на своем поле сыграла вничью с «Мидтьюлланном» (1:1).

После этой игры «Ливерпуль» набрал 12 очков и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Аталанта», набрав восемь очков, вышла на второе место, «Аякс» с семью очками расположился на третьей строчке.

В заключительном туре «Ливерпуль» в гостях сыграет против «Мидтьюлланна», а «Аякс» на своем поле встретится с «Аталантой».