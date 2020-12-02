«Манчестер Сити» в гостях не смог переиграть «Порту»

Футболисты «Порту» не смогли обыграть «Манчестер Сити» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Порту на стадионе «Драгау» и завершилась со счетом 0:0.

В параллельном матче «Марсель» на своем поле переиграл «Олимпиакос» со счетом 2:1.

После этой игры Манчестер Сити» набрал 13 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу группы С, «Порту» с десятью очками занимает второе место. «Олимпиакос» с тремя очками расположился на третьей строчке, «Марсель», также имея в активе три очка, идет последним.

В заключительном туре «Манчестер Сити» дома сыграет против «Марселя», а «Порту» в гостях встретится с «Олимпиакосом».