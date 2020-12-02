Джордан Хендерсон: Парни выкладывались все 90 минут и заслуженно одержали победу над «Аяксом»

Капитан «Ливерпуля» прокомментировал победу команды в домашнем матче против «Аякса» (1:0).

- Это была очень сложная игра, как мы и предполагали. Но я считаю, что парни провели выдающийся матч, они выкладывались все 90 минут и заслуженно одержали победу, - цитирует Хендерсона официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.

После этой игры «Ливерпуль» набрал 12 очков и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. В заключительном туре английский клуб в гостях сыграет против «Мидтьюлланна».