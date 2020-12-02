Ромелу Лукаку: Просто хочу помогать «Интеру» выигрывать и счастлив, когда это происходит

Нападающий «Интера» прокомментировал выездную победу команды над менхенгладбахской «Боруссией» (3:2) в выездном матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

- Я всего лишь один из 25 игроков в команде. У нас есть парни с большим опытом, чем у меня. Я просто хочу помогать команде выигрывать и счастлив, когда это происходит. Рад играть с этими ребятами, потому что они мне очень помогли. Считаю, что в последние полтора года я показываю свой лучший футбол, и я обязан этим своему тренеру и товарищам по команде, - приводит слова форварда официальный сайт УЕФА.

Добавим, что во встрече против «Боруссии» Лукаку оформил дубль.

После этой игры «Интер» набрал пять очков, но остался на последнем месте в группе В, «Боруссия», имея в активе восемь очков, продолжает занимать первое место.

В заключительном туре итальянский клуб на своем поле сыграет против «Шахтера», а немецкая команда на выезде встретится с «Реалом».