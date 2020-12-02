Антонио Конте: Мы провели отличный матч и полностью заслужили победу над «Боруссией»

Главный тренер «Интера» прокомментировал выездную победу команды над менхенгладбахской «Боруссией» (3:2) в выездном матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

- Вам нужна отличная команда, иначе не получиться приехать в Менхенгладбах и выиграть у «Боруссии», которая находится в отличной форме. Мы провели отличный матч и полностью заслужили победу, но могли бы избежать некоторых ошибок в конце. «Интер» все еще продолжает борьбу, и это самое важное, - приводит слова Конте официальный сайт УЕФА.

После этой игры «Интер» набрал пять очков, но остался на последнем месте в группе В, «Боруссия», имея в активе восемь очков, продолжает занимать первое место.

В заключительном туре итальянский клуб на своем поле сыграет против «Шахтера», а немецкая команда на выезде встретится с «Реалом».