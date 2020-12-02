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02 декабря 06:27
автор: Виктор Шарафудинов

Диего Симеоне: Опять не хватило атакующей мощи. Матч с «Зальцбургом» будет настоящим финалом

«Атлетико» поборется с чемпионом Австрии за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничейный результат в домашнем матче против мюнхенской «Баварии» в пятом туре Лиги чемпионов (1:1).

«Команда продолжает играть здорово, и это прекрасно, – цитирует Симеоне Marca. – Это правда, что Лига чемпионов по-прежнему остается для нас больной темой. В трех матчах, где были ничьи, мы могли победить, но атакующей мощи не хватило

Первый тайм был очень хорошим, мы забили отличный мяч. Могли забить и второй гол, но не получилось. А «Бавария» сильная команда, которая нашла способ заработать пенальти. Так что матч с «Ред Булл Зальцбург» будет для нас настоящим финалом.

Это футбол. Команда работала, форма игроков великолепна. Команда была спокойна. Мы не всегда реализуем опасные моменты, но иногда получается. Матч с «Зальцбургом» будет очень тяжелым, это сложный соперник».

Ранее «Атлетико» в Лиге чемпионов два раза сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1 в Москве и 0:0 дома).

«Бавария», еще после четырех туров обеспечившая себе первое место в группе A, набрала 13 очков. У «Атлетико» – шесть, у «Зальцбурга» – четыре, а у «Локомотива» – три.

В последнем туре 9 декабря состоятся матчи «Бавария» – «Локомотив» и «Зальцбург» – «Локомотив».

источник: Marca
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