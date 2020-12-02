Диего Симеоне: Опять не хватило атакующей мощи. Матч с «Зальцбургом» будет настоящим финалом

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничейный результат в домашнем матче против мюнхенской «Баварии» в пятом туре Лиги чемпионов (1:1).

«Команда продолжает играть здорово, и это прекрасно, – цитирует Симеоне Marca. – Это правда, что Лига чемпионов по-прежнему остается для нас больной темой. В трех матчах, где были ничьи, мы могли победить, но атакующей мощи не хватило

Первый тайм был очень хорошим, мы забили отличный мяч. Могли забить и второй гол, но не получилось. А «Бавария» сильная команда, которая нашла способ заработать пенальти. Так что матч с «Ред Булл Зальцбург» будет для нас настоящим финалом.

Это футбол. Команда работала, форма игроков великолепна. Команда была спокойна. Мы не всегда реализуем опасные моменты, но иногда получается. Матч с «Зальцбургом» будет очень тяжелым, это сложный соперник».

Ранее «Атлетико» в Лиге чемпионов два раза сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1 в Москве и 0:0 дома).