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02 декабря 06:45
автор: Виктор Шарафудинов

Юрген Клопп: Матч против «Аякса» был одним из самых важных с тех пор, как я возглавил «Ливерпуль»

Красные оформили выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, обыграв команду из Амстердама на своем поле.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал домашнюю победу над «Аяксом» в пятом туре Лиги чемпионов (1:0).

«На мой взгляд, это был один из самых важных матчей в Лиге чемпионов с того момента, как я возглавил «Ливерпуль», – отметил немец в интервью для телерадиокомпании BBC. – Без болельщиков он был самым важным, самым сложным и исключительным.

Кертис Джонс провел невероятную игру, я горжусь им. Очень хороший парень, прекрасный игрок. Рад, что он у меня есть. Иногда у него появляется возможность сыграть из-за травм остальных – и он всегда ее использует.

На этой неделе у нас был долгий разговор с Неко Уильямсом, и мы думаем, что у него в запасе больше, чем он показывал до сих пор. Сезон стартовал тяжело летом из-за перерыва, короткой предсезонной подготовки, а затем Трент Александер-Арнолд получил травму. Форма Неко была далека от идеала, но сегодня он показал проблески лучшего себя».

Кертис Джонс забил единственный гол в матче на 58-й минуте.

«Ливерпуль» занимает первое место в группе D, набрав 12 очков и досрочно гарантировав себе первое место и выход 1/8 финала. У «Аталанты» – восемь, у «Аякса» – семь, а у «Мидтилланда» – одно.

В последнем туре 9 декабря состоятся матчи «Аякс» – «Аталанта» и «Мидтилланд» – «Ливерпуль».

источник: BBC
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