Юрген Клопп: Матч против «Аякса» был одним из самых важных с тех пор, как я возглавил «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал домашнюю победу над «Аяксом» в пятом туре Лиги чемпионов (1:0).

«На мой взгляд, это был один из самых важных матчей в Лиге чемпионов с того момента, как я возглавил «Ливерпуль», – отметил немец в интервью для телерадиокомпании BBC. – Без болельщиков он был самым важным, самым сложным и исключительным.

Кертис Джонс провел невероятную игру, я горжусь им. Очень хороший парень, прекрасный игрок. Рад, что он у меня есть. Иногда у него появляется возможность сыграть из-за травм остальных – и он всегда ее использует.

На этой неделе у нас был долгий разговор с Неко Уильямсом, и мы думаем, что у него в запасе больше, чем он показывал до сих пор. Сезон стартовал тяжело летом из-за перерыва, короткой предсезонной подготовки, а затем Трент Александер-Арнолд получил травму. Форма Неко была далека от идеала, но сегодня он показал проблески лучшего себя».

Кертис Джонс забил единственный гол в матче на 58-й минуте.